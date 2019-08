Nightmare Alley: Del Toro punta a un cast di all-star con Willem Dafoe e Cate Blanchett!

Dopo la conferma di Bradley Cooper come protagonista, l'atteso Nightmare Alley di Guillermo del Toro si conferma uno dei progetti più caldi di Hollywood con le ultime indiscrezioni che anticipano un cast davvero sensazionale.

Secondo quanto rivelato da Collider, infatti, la nuova pellicola del regista messicano dovrebbe vedere come protagonista Toni Colette, fresca della straordinaria performance in Hereditary, e sarebbero confermati anche il suo attore feticcio Ron Perlman, Willem Dafoe, Richard Jenkins e Mark Povinelli.

Inoltre Fox Searchlight, alla seconda collaborazione con del Toro dopo il successo de La forma dell'acqua - The Shape of Water (vedi: recensione de La forma dell'acqua), sta provando ad ingaggiare per dei ruoli minori anche Cate Blanchett, Rooney Mara e Michael Shannon.

Basato sull'omonimo romanzo di William Lindsay Gresham, Nightmare Alley vedrà Colette nei panni di Zeena Krumbein, una donna che lavora in un circo itinerante nel quale è conosciuta come la sensitiva Mademoiselle Zeena; Dafoe dovrebbe ricoprire il ruolo di Pete, personaggio che nel libro è il marito di Zeena ma che nel film potrebbe diventare suo padre.

Perlman dovrebbe interpretare l'uomo forzuto Bruno, mentre i ruoli di Shannon e Povinelli non sono ancora stati rivelati. Mara dovrebbe invece vestire i panni di Molly, una giovane donna che attira l'attenzione di Stan (Cooper), con Blanchett che infine dovrebbe interpretare la psicologa del protagonista.

Le riprese di Nightmare Alley dovrebbero iniziare già questo autunno.