Nightmare Alley: Del Toro conferma il team degli effetti speciali de La forma dell'acqua

HN Entertainment ha reso noto che Guillermo Del Toro ha nuovamente ingaggiato il team che ha realizzato gli effetti speciali e visivi de La forma dell'acqua - The Shape of Water per lavorare a Nightmare Alley, la sua nuova attesa pellicola che vedrà Bradley Cooper come protagonista.

La troupe includerà quindi il supervisore agli effetti visivi Dennis Berardi (Tre Strain, Shazam!) e il supervisore agli effetti speciali Shane Mahan della Legacy Effects, autori entrambi degli apprezzati effetti che abbiamo visto nel film premio Oscar del 2017.

Lavoreranno al film anche il direttore della fotografia Dan Laustsen, la production designer Ta,ara Deverell e l'art director Brand Gordon.

Cooper è ancora in fase di trattative e se tutto andrà come previsto sostituirà definitivamente Leonardo Di Caprio dopo che quest'ultimo ha scelto di non salire a bordo del progetto a causa di un accordo non raggiunto tra le parti.

Basato sull'omonimo romanzo scritto da William Lindsay Gresham, già adattato per il grande schermo con La fiera delle illusioni (1941), il film firma una nuova collaborazione tra il regista messicano e l'etichetta Fox Searchlight - ora proprietà della Disney - dopo il grande successo ottenuto due anni fa da La Forma dell'Acqua.

Nightmare Alley segue le vicende di un truffatore che si mette in affare con una psichiatra ancora più corrotta di lui. Inizialmente i due si godono i successi delle loro truffe, ma ad un certo punto lei iniziarà a rivoltarsi contro di lui e manipolare così il manipolatore.