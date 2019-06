NIghtmare Alley: Bradley Cooper in trattative per il nuovo film di Guillermo Del Toro

E' l'autorevole Variety a rendere noto che Bradley Cooper, fresco di candidatura all'Oscar per il suo debutto alla regia di A Star is Born, è in trattative per sostituire Leonardo DiCaprio come protagonista di Nightmare Alley, il nuovo atteso film di Guillermo Del Toro.

Cooper ha già ricevuto un'offerta ufficiale e, se tutto andrà come previsto, prenderà il posto di DiCaprio, che stando al report non ha accettato di partecipare al progetto a causa di un accordo non raggiunto tra le parti.

Co-scritto e diretto da Del Toro, che torna alla regia forte del grande successo de La Forma dell'Acqua - The Shape of Water (Leone d'Oro al Festival di Venezia e vincitore di 3 premi Oscar tra cui miglior film e miglior regia), Nightmare Alley firmerà una nuova collaborazione tra il regista messicano e Fox Searchlight, etichetta ora proprietà della Disney che, come dichiarato dalla stessa Casa di Topolino, manterrà la sua identità produttiva intatta.

La pellicola sarà basata sull'omonimo romanzo scritto da William Lindsay Gresham, già trasposto su grande schermo dalla Fox nel 1947 con il film La fiera delle illusioni, e seguirà le vicende di un truffatore che si mette in affari con una psichiatra per derubare degli ignari clienti.

Le riprese del film inizieranno il prossimo autunno, non appena Del Toro troverà tutti i membri del cast. In attesa di saperne di più sul nuovo progetto del regista messicano, vi rimandiamo alla nostra recensione de La Forma dell'Acqua - The Shape of Water.