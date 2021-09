Nightmare Alley, Bradley Cooper e Rooney Mara nelle prime foto del nuovo film di Del Toro

Dopo il successo ottenuto da La Forma dell'Acqua - The Shape of Water, premiato con il Leone d'Oro a Venezia 74 e con il Premio Oscar per il miglior film, Guillermo Del Toro si prepara a tornare nelle sale con un nuovo e atteso thriller impreziosito da un cast delle grandi occasioni.

Grazie alle foto ufficiali diffuse in esclusiva da Vanity Fair in queste ore possiamo dare infatti un primo sguardo ai personaggi interpretati tra gli altri da Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Ron Perlman, e David Strathairn.

Basato sull'omonimo romanzo di Basato sull'omonimo romanzo di Edmund Goulding conosciuto in Italia come 'La fiera delle illusioni', Nightmare Alley vede come protagonista un giovane e ambizioso giostraio (Cooper) dalle grandi doti manipolatoria che entra in contatto con una psichiatra che si rivela essere ancora più pericolosa. Nel suo Luna Park lavorano anche Molly (Mara), Clem (Dafoe) e Bruno, l'uomo forzuto (Perlman).

Nightmare Alley debutterà nelle sale italiane il 27 gennaio 2022, oltre un mese dopo il debutto negli Stati Uniti. In calce alla news potete dare un'occhiata anche al poster ufficiale che anticipa l'imminente arrivo del primo trailer.

Intanto, vi ricordiamo che del Toro è attualmente al lavoro su un musical animato di Pinocchio in arrivo su Netflix.