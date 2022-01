Nightmare Alley, Bradley Cooper è un giostraio truffatore nel nuovo trailer ufficiale

Manca pochissimo all'uscita di Nightmare Alley - La Fiera delle Illusioni: il nuovo film di Guillermo Del Toro farà il suo esordio nelle nostre sale il prossimo 27 gennaio, ma in questi giorni che ci separano dal suo debutto c'è ancora tempo per concederci qualche nuova, piccola anticipazione.

Piccola neanche troppo, in realtà: mentre Guillermo del Toro paragona i personaggi di Nightmare Alley a King Kong e Godzilla, infatti, il nuovo trailer del film del regista de La Forma dell'Acqua ci regala la possibilità di dare uno sguardo anche piuttosto approfondito alle situazioni che ci verranno presentate nel lungometraggio in uscita.

Incontriamo dunque nuovamente lo Stan Carlisle di Bradley Cooper, un giostraio truffatore che intraprende una relazione con la misteriosa psichiatra Lilith Ritter (Cate Blanchett): i due s'infileranno in una situazione decisamente pericolosa non meglio specificata nel corso del trailer, ma ciò che è chiaro è che la cosa metterà entrambi in grave pericolo, nonostante la loro esperienza in fatto di illusioni, truffe e quant'altro.

Nel cast di Nightmare Alley troviamo anche Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins e Ron Perlman: cosa ve ne pare? Pensate di dargli una possibilità? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate il precedente trailer di Nightmare Alley.