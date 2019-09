Nightmare Alley: Rooney Mara confermata nel cast stellare del film di Guillermo Del Toro

Dopo le anticipazioni di Collider sullo stellare cast che Guillermo Del Toro avrà a disposizione per il suo atteso Nightmare Alley, del quale faranno parte anche Cate Blanchett e Bradley Cooper, Deadline ha confermato anche l'arrivo di Rooney Mara.

Nuova collaborazione tra il regista messicano e Fox Searchlight dopo lo straordinario successo de La forma dell'acqua - The Shape of Water, il film è basato sull'omonimo romanzo di William Lindsay Gresham e, a sorpresa per la filmografia di Del Toro, non sarà un fantasy.

Secondo le indiscrezioni di Collider, inoltre, il cast del film dovrebbe includere anche Toni Colette, Willem Dafoe, Michael Shannon, Richard Jenkins, Mark Povinelli e l'immancabile Ron Perlman. Colette dovrebbe vestire i panni di Zeena Krumbein, una donna che lavora in un circo itinerante nel quale è conosciuta come la sensitiva Mademoiselle Zeena, mentre Dafoe interpretare Pete, marito di Zeena che nel film potrebbe essere trasposto come il padre.

La mancanza di elementi soprannaturali, vera e propria prima volta per il regista messicano, non impedirà a Nightmare Alley di essere Rated-R, anzi doppio R-R come ha scherzato di recente Del Toro confermando che il film si concentrerà sugli elementi più oscuri del romanzo già adattato per il cinema con La Fiera delle Illusioni (1946).

Per altre informazioni vi rimandiamo alle parole con cui Del Toro ha descritto Nightmare Alley.