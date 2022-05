Nightbitch: Marielle Heller dirigerà Amy Adams nel nuovo horror acquistato da Searchlight

Secondo quanto riportato da Deadline, Searchlight avrebbe acquistato i diritti di distribuzione internazionale di Nightbitch, il nuovo film con Amy Adams protagonista, per una cifra superiore ai 25 milioni di dollari. L'adattamento del film prodotto da Annapurna avrebbe anche accolto recentemente Marielle Heller (Copia originale) come regista.

Nightbitch è l'adattamento cinematografico del romanzo omonimo, debutto della scrittrice Rachel Yoder pubblicato nell'estate del 2021. Di seguito potete leggere quella che è la trama del romanzo che verrà adattato per la regia della Heller:

"Una donna senza nome un tempo artista, rinchiusa in casa dopo la nascita di suo figlio, teme di essere sul punto di trasformarsi in un cane. La madre è costretta a confrontarsi con delle vere e proprie manifestazioni fisiche della sua ansia sociale, con solo il figlio di due anni a farle compagnia. Mentre i suoi sintomi si intensificano, lotta per mantenere segreta la sua identità canina. A complicare le cose ci penserà il gatto di famiglia e a quel punto l'unica cura possibile potrebbe essere una misteriosa accademia sul 'etnografia mitologica'".

La Adams produrrà il film con Stacy O'Neil attraverso il loro banner Bond Group Entertainment, mentre Megan Ellison, Sue Naegle e Sammy Scher saranno produttori esecutivi per Annapurna Pictures.

Nightbitch vedrà Heller con gli stessi partner produttivi dietro agli acclamati lungometraggi Copia originale e Diario di una teenager, rispettivamente per Searchlight e Sony Pictures Classics. Il film sarà trasmesso sulle piattaforme digitali della Disney come Hulu Original negli Stati Uniti, con ulteriori piani di distribuzione che saranno annunciati in seguito. Le riprese inizieranno a Los Angeles a settembre.

