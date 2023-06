Nightbitch, il nuovo horror con Amy Adams sarà Rating R

Nightbitch, diretto da Marielle Heller e con protagonista la star di Hollywood Amy Adams, è stato ufficialmente classificato Rating R dalla MPA (Motion Picture Association). Il film, targato Searchlight Pictures, è l'adattamento cinematografico del romanzo dark comedy di Rachel Yoder, intitolato proprio Nightbitch.

Il film targato Hulu, la cui data di uscita ufficiale, in sala o in streaming, non è stata ancora rivelata, racconta la storia di una donna finita nella routine casalinga che comporta la crescita di un bambino in periferia, e che abbraccia lentamente il potere feroce radicato nella maternità, mentre diventa sempre più consapevole dei bizzarri e innegabili segni che potrebbero testimoniare la sua trasformazione in un cane.



Marielle Heller, attrice e regista, si occupa della direzione del film dietro la macchina da presa, da una sceneggiatura scritta insieme all'autrice del libro, la scrittrice americana Rachel Yoder, conosciuta soprattutto proprio per questo romanzo. Lista di interpreti nutrita per Nighbitch; oltre alla candidata all'Oscar Amy Adams, che farà parte anche del cast del nuovo film di Adam McKay, partecipano alla lavorazione anche Scoot McNairy, Mary Holland, Kerry O'Malley, Ella Thomas e Roslyn Gentle.



Amy Adams recita in Nightbitch ma partecipa al progetto cinematografico anche nelle vesti di produttrice con Stacy O'Neil e la sua Bond Group Entertainment.

Vi terremo aggiornati sull'uscita nelle sale del nuovo film di Marielle Heller con Amy Adams, dopo l'ufficializzazione della classificazione Rating R del lungometraggio.