Nightbitch, le foto dell'horror con Amy Adams: l'attrice crede di trasformarsi in un cane!

Amy Adams è la protagonista di Nightbitch, nuova pellicola horror prodotta da Searchlight: le prime foto svelano qualcosa in più sul nuovo animalesco personaggio della star di American Hustle.

Nightbitch, tratto dall'omonimo romanzo di Rachel Yoder, racconta la storia di una donna costretta a scegliere tra la carriera e la famiglia. Quando la sua decisione la imprigiona tra le mura di casa, la protagonista è convinta di trasformarsi pian piano in un cane( no, non nelle notti di luna piena). Ricco di dark humor, il romanzo verrà declinato nelle sue connotazioni più horror nella nuova pellicola diretta da Marielle Heller.

Le prime immagini non mostrano Amy Adams né con un manto di pelo, né con la coda bensì anticipano un'estetica estremamente romantica per raccontare anche il lato più "selvaggio" della maternità. Ma soprattutto, la protagonista si trasformerà davvero in un cane? Ai confini tra le realtà e l'illusione, il film diversamente dal romanzo porta sul grande schermo un lato molto più oscuro. Non a caso, Nightbitch sarà Rating R, pertanto sarà vietata la visione ai minori non accompagnati. La pellicola non ha ancora una data di uscita ma potrebbe arrivare in sala entro il 2024. Ma non sarà di certo l'ultimo impegno di Amy Adams: l'attrice, infatti, reciterà accanto a Jenna Ortega nella nuova pellicola di Taika Waititi Klara e il sole.