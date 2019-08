Night Wolf: Kevin Hart protagonista della nuova commedia in salsa cinecomic

Secondo quanto riportato da The Wrap, Kevin Hart collaborerà con STXfilm per produrre e ricoprire il ruolo da protagonista di Night Wolf, nuova commedia supereroistica scritta dagli sceneggiatori di Detective Pikachu.

Descritto come un "mix tra un film di supereroi e Ti presento i miei", il film vedrà Hart nei panni di un uomo che incontra per la prima volta il suo futuro suocero per scoprire che il suo alterego è un supereroe conosciuto come Night Wolf.

L'attore produrrà la pellicola tramite la sua HartBeat Production come parte di un accordo stretto in precedenza con lo studio per la realizzazione di due film comedy, anche se questo in realtà sarebbe il terzo. Hart dovrebbe recitare da protagonista in tutti e tre i progetti, tra cui rientra a anche la commedia Black Friday.

"Dopo che abbiamo acquisito Night Wolf, lo abbiamo affidato a Kevin Heart e il suo team della HartBeat sperando che lo amassero quando noi. E' una grande commedia e l'idea è divertente e perfettamente in linea col talento comico di Kevin. Siamo entusiasti di lavorare a quello che sarà il nostro quarto film insieme" ha commentato Adam Fogelson, chairman di STX Films.

Hart tornerà anche al fianco di The Rock, Jack Black e Karen Gilliani nell'atteso terzo capitolo di Jumanji. Per saperne di più guardate il trailer ufficiale di Jumanji: The Next Level.