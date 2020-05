Night Wolf, Kevin Hart a caccia di supereroi con il regista di Fantastici Quattro

Il regista di Fantastici Quattro Tim Story si unirà alla star del nuovo franchise di Jumanji Kevin Hart per la realizzazione della commedia di supereroi Night Wolf, annunciata originariamente l'anno scorso.

Secondo Deadline, Story è in trattative per dirigere il film scritto da Dan Hernandez e Benji Samit, la cui penna è stata vista recentemente all'opera nel blockbuster Detective Pikachu: il film è descritto come una sorta di Ti Presento i Nostri in salsa di supereroi nella quale il personaggio di Hart "incontra il suo futuro suocero per la prima volta solo per scoprire che in realtà si tratta del supereroe noto come il Lupo Notturno".

La STX Entertainment produrrà Night Wolf insieme alla HartBeat Productions di Hart e alla Story Company di Story. Sharla Sumpter Bridgett sarà la produttrice esecutiva con Bryan Smiley di HartBeat, mentre Drew Simon della STX si occuperà della supervisione del progetto. Adam Fogelson della STX Entertainment ha espresso entusiasmo per il progetto e l'arrivo di Tim Story:

"Tim è stata la nostra prima scelta per questo progetto", ha affermato. "La sua abilità sia nella commedia che nell'azione, insieme alla sua lunga storia di collaborazione con Kevin, lo rende particolarmente adatto a questo materiale. Per noi è un ottimo risultato, e STX e HartBeat non potrebbero essere più entusiasti di iniziare i lavori."

