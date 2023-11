Night Swim, non nuoterete sereni dopo il trailer del nuovo horror Blumhouse

Negli ultimi anni la casa di produzione Blumhouse ha permesso l'arrivo nelle sale di numerose produzioni interessanti, basti pensare al recentissimo Five Night at Freddy's, oppure il sorprendente Megan. Di certo quindi la curiosità è molta verso il nuovo progetto, il cui titolo è Night Swim.

Già solo dallo slogan che recita: "Non è consentito nuotare dopo il tramonto", ci fa presagire che quello che ci aspetta ci farà fare tutt'altro che sogni sereni.

Ebbene si, mentre ci chiediamo se abbiate letto la nostra recensione de L'Esorcista - Il Credente, Blumhouse ha rilasciato finalmente il trailer della sua prossima produzione. Potete trovarlo, come sempre, andando in calce a questa notizia.

La trama vede una donna come protagonista, tormentata da uno spirito maligno che vive nella sua piscina. Il soggetto è basato su un cortometraggio del 2014 con lo stesso titolo, Night Swim. La pellicola è prodotta da James Wan, proprio lui, il creatore dell'iconico franchise di Saw ed il regista di The Conjuring ed altre produzioni, che ad oggi hanno di certo lasciato un segno indelebile nel panorama Horror odierno.

L'uscita nelle sale della pellicola è prevista per l'inizio del prossimo anno, più precisamente il 5 gennaio 2024. Nell'attesa, vi lasciamo anche la nostra recensione di Nessuno ti salverà.