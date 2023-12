Night Swim, il nuovo horror Blumhouse deve ancora uscire ma si pensa già al sequel

Il regista di Night Swim, Bryce McGuire sembra avere già le idee chiare per quanti riguardi un possibile sequel del film che debutterà nei cinema italiani il nelle prime settimane del 2024. In una recente intervista promozionale, il filmmaker ha preparato il pubblico a un easter egg che potrebbe introdurre un secondo capitolo del film.

Dopo aver condiviso il trailer di Night Swim, horror di prossima uscita targato Blumhouse, torniamo a parlare del film di Bryce McGuire per riportare le parole del regista durante un’intervista a SFX magazine.

McGuire si è detto certo che la sua opera riuscirà a intrigare il pubblico, anticipando la possibilità di un elemento narrativo capace di porre le basi per un possibile sequel: “C’è abbastanza da soddisfare e provocare l’immaginazione del pubblico, ma c’è anche qualcosa che sarà da scoprire. Ci sono degli strati più profondi sotto l’iceberg. L’ignoto, a volte, è la cosa più spaventosa. Ci sono acque molto più profonde da esplorare. C’è un piccolo easter egg in una delle prime scene che, per me, indica il percorso in cui vorrei andare. Sarebbe divertente esplorare ed espandere la mitologia”.

Il film seguirà le vicende di Ray Waller, ex giocatore di baseball alle prese con una malattia degenerativa che lo costringe al pensionamento anticipato. Quando lui e i suoi due figli scoprono una piscina nel cortile della loro nuova casa, vengono allettati dalle prospettive di feste con gli amici e dall'idea di un ottimo strumento per fare fisioterapia. L’entità maligna presente nella piscina li costringerà a rivedere i propri piani, catapultandoli in un’avventura horror terrificante.

In attesa di poter vedere nelle sale il film prodotto da James Wan, vi lasciamo al trailer di Imaginary, horror diretto da Jeff Wadlow e co-sceneggiato da Bryce McGuire.