Night School: ecco il trailer del nuovo film con Kevin Hart

La Universal pochi minuti fa ha rilasciato online il trailer ufficiale di Night School, la nuova commedia diretta da Malcolm D. Lee e interpretata dalla star Kevin Hart.

Il protagonista del sequel di Jumanji si prepara a tornare fra i banchi di scuola nel film da lui scritto, interpretato e prodotto attraverso la sua casa di produzione Hartbeat Productions. Il film sarà prodotto anche dalla Will Packer Productions di Will Packer, che in passato ha già collaborato col comico di Philadelphia in Think Like a Man e Poliziotto in Prova, dove Hart recitava al fianco del rapper Ice Cube.

Il film racconterà la storia di un gruppo di poco di buono che verranno costretti a frequentare la scuola serale per guadagnarsi il diploma di scuola superiore attraverso gli esami del programma GDE.

Night School uscirà negli Stati Uniti il 28 settembre 2018, giusto in tempo per l'inizio dell'anno scolastico. Il cast comprende Tiffany Haddish (The Last O.G.), Taran Killam (Drunk History), Rob Riggle (22 Jump Street) e Romany Malco (Weeds).

Nonostante un sequel di Jumanji sia già pianificato per le vacanze natalizie del 2019, non sappiamo ancora se Hart tornerà per recitare nuovamente al fianco di The Rock, la cui presenza è invece già stata confermata.