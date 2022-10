Night of the Ghoul: il fumetto di Scott Snyder e Francesco Francavilla diventa un film!

La 20th Century Studios ha ottenuto i diritti cinematografici della nuova serie horror a fumetti Night of the Ghoul, scritta da Scott Snyder e disegnata da Francesco Francavilla.

Secondo Deadline, 20th Century Studios ha battuto numerosi altri studi e streamer interessati alla proprietà intellettuale, con Rob Savage già scelto per la regia: Shawn Levy (regista di Deadpool 3, Free Guy e Stranger Things), Dan Levine (Free Guy) e Dan Cohen (Stranger Things) sono già a bordo come produttori, con Snyder e Francavilla tra i produttori esecutivi.

La notizia di un film Night of the Ghoul arriva nel giorno della pubblicazione della serie a fumetti, edita da Dark Horse Comics. Il titolo inizialmente è stato pubblicato come originale digitale di Comixology in sei numeri usciti tra l'ottobre 2021 e l'aprile 2022. Ora "Night of the Ghoul" n. 1 uscirà sugli scaffali in formato cartaceo oggi 5 ottobre, con i numeri n. 2 e n. 3 programmati per il 2 novembre e per il 7 dicembre, rispettivamente.

La storia ruota intorno ad un mitologico film intitolato 'Night of the Ghoul' girato nel 1936, durante l'epoca d'oro dei classici film di mostri, ma del quale oggi si sono totalmente perse le tracce, dopo che, appena prima che il montaggio fosse terminato, all'epoca un misterioso incendio nello studio distrusse la pellicola e uccise il cast e la troupe che stavano festeggiando la fine delle riprese. Nel presente, Forest Inman, che per lavoro digitalizza vecchi film per lo studio cinematografico Aurora, si imbatte in quella che è apparentemente l'unica copia di "Night of the Ghoul" rimasta in circolazione...ma la pellicola potrebbe essere un mostro reale che ha intenzione di ucciderlo.

Per altre letture vi ricordiamo che il giovane Rob Savage dirigerà anche The Boogeyman, prossimo film tratto da Stephen King.