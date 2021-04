Night Of Camp David, Paul Greengrass ancora con Universal per il suo nuovo film

Stando a quanto scritto da Deadline nelle ultime ore, lo stimato Paul Greengrass (Jason Bourne, Captain Phillips) sta collaborando nuovamente con Universal Pictures dopo l'ottimo Notizie dal Mondo e United 93 per portare sul grande schermo l'adattamento cinematografico di Night Of Camp David.

Si tratta della trasposizione dell'omonimo romanzo di Fletcher Knebel, la cui sceneggiatura sarà adattata per il cinema da Jed Mercurio, già dietro l'apprezzata serie televisiva Bodyguard.



Questa la sinossi del libro: "Il senatore Jim MacVeagh è orgoglioso di servire il suo paese e il suo Presidente, Mark Hollenbach, che ha una reputazione praticamente immacolata come carismatico e vibrante leader del partito di MacVeagh e della nazione. Quando proprio Hollenbach comincia a riporre molta fiducia in lui, in sanatore vede la sua stella pronta ad ascendere, questo finché il Presidente non inizia a convocarlo in piena notte a Camp David. Lì Hollenbach siede all'oscuro e comincia a lamentarsi dei suoi nemici, elaborando folli teorie su tutte le persone che starebbero complottando contro di lui. Dopo ogni incontro, MacVeagh è sempre più convinto che il Presidente degli Stati Uniti d'America sia impazzito, ma cosa fare? A chi dirlo?".



Al momento Night Of Camp David non ha ancora una data d'uscita ufficiale e non c'è nessuna informazione sul casting, anche se ci piacerebbe molto un'ulteriore collaborazione tra Greengrass e Tom Hanks, che nel film potrebbe vestire i panni di Hollenabch.