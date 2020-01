Dal Night King alla Regina dei ghiacci: Masie Williams canta Frozen nel nuovo spot Audi

E se l'eroina del Trono di Spade si desse ai musical Disney? E se vi dicessimo che cantare la colonna sonora di Frozen alla guida di un Audi è tutta un'altra cosa? Per scoprire come tutte queste cose si fondono insieme non vi resta che continuare la lettura (e alzare il volume).

Il weekend del Superbowl è uno dei momenti più attesi del calendario statunitense: come mai? In occasione della ricorrenza sportiva vengono organizzati festeggiamenti, parate ed eventi di ogni genere, ma quest'anno sembra che le protagoniste siano proprio le automobili.

Dopo il concerto organizzato per la distribuzione del trailer di Fast & Furious 9, che si terrà venerdì 31 gennaio, anche la celebre casa automobilistica tedesca ha deciso di lasciare il segno e per farlo ha scelto la giovane Masie Williams come testimonial per l'e-tron Sportback, l'ultimo veicolo elettrico messo in commercio.

In quanti, bloccati nel traffico o mentre ci si affrettava per un appuntamento, non hanno cantato a squarciagola una canzone trasmessa alla radio? E poi ammettiamolo: neanche i più burberi hanno resistito alle note di Let it Go di Idina Menzel!

Masie si è immedesimata nella vita quotidiana di tutti noi e, come tanti, si concessa un attimo di spensieratezza, ma chi immaginava che oltre alla passione per le armi Arya Stark avesse anche quella per il canto?

Qualche tempo fa l'attrice aveva dichiarato ai microfono di Vanity Fair di volesi dedicare ad una commedia musicale e che avesse anche dei toni ambientalisti e pare che il primo passo sia stato appena fatto:

"Mi sono sempre considerata un po' sfacciata. I commenti che faccio e il modo in cui esprimo le mie idee solitamente appaiono sfacciati. Penso che cantare una canzone così adorabile in un'Audi abbia senso, almeno per me, soprattutto per il forte messaggio ambientalista sullo sviluppo sostenibile e l'inquinamento."

Presto rivedremo Masie nello spin-off The new Mutants, la cui timeline in relazione alla saga degli X-Men è appena stata svelata.