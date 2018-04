Niente costume nero per Spider-Man in Avengers: Infinity War

Eppure, l'occasione era ghiotta. Eh sì, perché da quanto abbiamo visto dai trailer il nostro amichevole Spider-Man di quartiere in Avengers: Infinity War andrà nello spazio e poteva facilmente entrare in contatto con il simbionte alieno.

Sfortunatamente per molti fan, questa ipotesi è stata smentita dal suo interprete, Tom Holland che nell'intervista ha confermato che non ci sono mai stati piani per avere l'introduzione del costume nero dell'Uomo Ragno in Avengers: Infinity War.

"Non c'è mai stata una singola discussione riguardo il costume nero..." ha confermato Holland nel corso dell'intervista ufficiale "Almeno non nello studio Disney in cui sono stato io. Forse in futuro, chissà".

Il simbionte alieno è stato adattato al cinema nel 2007 in Spider-Man 3 di Sam Raimi, con scarsi risultati. Rivedremo il simbionte ad ottobre in Venom dove Tom Hardy interpreterà l'antieroe del titolo. Anche se descritto come slegato dalla continuity del Marvel Cinematic Universe, secondo la produttrice Amy Pascal questo Venom sarà collegato - almeno tecnicamente - a Spider-Man: Homecoming.

Se cosi fosse, sarebbe interessante capire come farà Venom ad essere collegato al personaggio di Spider-Man se quest'ultimo non ha mai 'indossato' il simbionte alieno. E voi vorreste rivedere il costume nero al cinema? E vorreste vedere Spider-Man all'interno del film su Venom?