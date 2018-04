Niente Comic-Con per la Marvel quest'anno, Feige risponde alle critiche di James Cameron

Durante la promozione di Avengers: Infinity War, la mente dietro il Marvel Cinematic Universe, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha svelato se lo studio sarà presente o meno al prossimo San Diego Comic-Con.

L'evento dell'estate più atteso da tutti i nerd del mondo ha ospitato quasi sempre i Marvel Studios, i quali hanno presentato i loro film più attesi con panel esclusivi e di grande impatto. Eppure, Kevin Feige ha confermato che lo studio non sarà presente all'edizione 2019 del Comic-Con. Questo vuol dire, dunque, che gli appassionati che speravano in una rivelazione proprio durante quel potenziale panel del titolo di Avengers 4 resteranno delusi.

Nell'intervista, Feige ha anche avuto modo di commentare le dichiarazioni di James Cameron che vi abbiamo riportato nella giornata di ieri. Cameron spera che la moda degli Avengers passi e Feige ha risposto - come sempre, da Signore - al filmaker.

Questa la conversazione tra giornalista e Feige:

"Giornalista: 'Cameron ha dichiarato: 'È solo che ci sono tante altre storie da raccontare oltre alle vicende di questi maschi ultra-potenti...'

Feige: 'Ultra-Potenti!'

Giornalista: '...senza famiglie che compiono azioni mortali per due ore distruggendo città nel frattempo. C’è bisogno di una svegliata'... Non che io non ami quei film...'

Feige: 'uh, beh, ama i nostri film! E' straordinario! James Cameron ama i nostri film! E' eccitante!!!".