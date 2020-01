Nient Morbius al Superbowl: Sony e Warner Bros. non mostreranno trailer

Quello su Morbius è probabilmente il film più atteso, almeno sul breve termine, del Marvel Universe targato Sony: i fan che speravano di scoprire qualcosa in più sul film con Jared Leto in occasione del prossimo Superbowl, però, sono destinati a restare delusi.

Già, perché a quanto pare Sony non è intenzionata a mostrare alcun trailer in occasione dell'evento, solitamente teatro di attesissime preview delle produzioni più importanti. Coloro che speravano in Morbius, però, non saranno gli unici a ricevere buca all'appuntamento: anche Warner Bros. ha infatti annunciato che non presenterà trailer durante il Superbowl, per cui meglio mettersi l'anima in pace e rassegnarsi a pazientare in attesa di un nuovo trailer di Wonder Woman 1984.

Una decisione che è sicuramente segno del cambiamento dei tempi: non scopriamo certo oggi quanto internet abbia modificato il modo di promuovere un prodotto, ma era comunque sembrato finora che eventi dal grande seguito come il Superbowl dovessero ergersi ancora per un po' di tempo a baluardi di un modo di fare promozione più old school, fatto di grandi eventi e passaggi in TV che, però, evidentemente non offrono più il ritorno necessario a giustificare la spesa.

Pare, intanto, che Morbius stia già creando problemi al Marvel Cinematic Universe; una delle teorie che circolavano sul web, invece, è stata seccamente smentita da uno dei protagonisti di Morbius.