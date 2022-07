Nido di vipere: trailer e data d'uscita italiana per l'acclamato thriller coreano!

Officine UBU ha annunciato in queste ore che distribuirà in Italia il thriller sud coreano Nido di vipere, campione d'incassi noto a livello internazionale col titolo 'Beasts Clawing At Straws' diretto da Kim Yong-Hoon e tratto dall’omonimo romanzo del giallista giapponese Keisuke Sone.

Ispirato dalle atmosfere pulp di Quentin Tarantino e quelle noir dei fratelli Joel e Etan Coen, Nido di vipere vanta un cast corale in cui spiccano Jeon Do-yeon, premiata come Miglior Attrice a Cannes 2007, la star Jung Woo-sung e Youn Yuh-jung, Premio Oscar per Minari. Il film ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria al Festival di Rotterdam ed è stato presentato in anteprima esclusiva per l'Italia durante il Far East Film Festival del 2020, dove venne promosso dalla stampa nazionale (anche da Everyeye: a tal proposito, recuperate la nostra recensione in anteprima di Nido di vipere).

Nel film, un umile inserviente, costretto a prendersi cura della madre malata, trova una borsa piena di soldi in un armadietto della sauna dove lavora. Ignora però che dietro alla borsa si nasconde un intreccio di storie di spietati malviventi: un doganiere indebitato, un feroce strozzino, un’astuta truffatrice, una giovane escort con un marito violento e un immigrato illegale si danno la caccia nel tentativo di mettere le mani sul denaro. Tra omicidi, tradimenti, colpi di fortuna e sfortuna i loro destini beffardi s’incrociano, cacciandoli in guai sempre più profondi, in un disperato gioco senza esclusione di colpi.

Esordio alla regia dopo le ossa fatte con l'heist-movie The Thieves, quello di Kim Young-hoon è il tipico film di Louis Vuitton piene zeppe di soldi: imbrogli nascosti da inganni celati da doppi giochi, un Guy Ritchie decelerato ma con molta più violenza, un Paul McGuigan o un Martin McDonagh di neon e lame nella carne, quel tipo di scorrettezza criminale britannica che il coreano tinge di un umorismo ancora più bizzarro.

Nido di vipere uscirà in Italia dal 15 settembre, solo al cinema distribuito da Officine UBU.