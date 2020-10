Nicole Kidman voleva il ruolo di Julia Roberts in Notting Hill: 'Non ero abbastanza brava'

Nel corso di una recente intervista a promozionale, Nicole Kidman ha avuto modo di guardare indietro alla sua carriera e svelare qualche interessante aneddoto relativo ai suoi ruoli, sia quelli ottenuti che quelli sfumati.

Ospite dell'intervista anche l'attore inglese Hugh Grant, che ha fornito alla Kidman l'assist perfetto per parlare di Notting Hill, la celebre commedia con Julia Roberts: la star di Eyes Wide Shut, Moulin Rouge! e The Others, infatti, ha rivelato di aver cercato con tutta se stessa di ottenere la parte di protagonista femminile nella commedia nel film romantico del 1999, ma ...

"Volevo davvero il ruolo che Julia Roberts ha interpretato in 'Notting Hill'", ha detto Kidman durante un'intervista su Zoom con Hugh Grant per Marie Claire pubblicata martedì. "Ma non ero abbastanza conosciuta e non avevo abbastanza talento", ha aggiunto, rivelando anche a Grant che ad un certo punto è stata lì lì per recitare una piccola parte in Love, Actually", film nel quale l'attore di Londra interpretava il primo ministro britannico.

I due hanno ricordato il loro primo incontro all'Ivy di Londra, quando avevano entrambi vent'anni: la Kidman era ancora fidanzata con Tom Cruise e Grant stava ancora insieme ad Elizabeth Hurley. Le loro strade si sarebbero sfiorate ancora una volta grazie ai ruoli di villain nel franchise di Paddington: la Kidman ha recitato in Paddington del 2015, mentre Grant ha recitato nel sequel. Finalmente li vedremo insieme nella serie limitata di HBO The Undoing, che debutterà il 25 ottobre.