Nicole Kidman o Taylor Swift? Lo scatto su Instagram confonde i fan

Una delle ultime foto postate sui social da Nicole Kidman ha tratto in inganno i suoi molteplici follower, in tanti infatti hanno confuso la star di Eyes Wide Shut per la più giovane, ma sempre biondissima Taylor Swift.

Nella foto in questione, la 54enne di origini australiane appare con un abito svolazzante mentre rotea su stessa con i capelli al vento e secondo gli utenti del web, la somiglianza con la pop star di Shake It Off è davvero impressionante.

L'immagine postata sui social recita: "We all find our own way" ovvero "Tutti troviamo la nostra strada", una piccola citazione del brano Crimson Blu di Keith Urban presente anche nell'episodio finale di Nine Perfect Strangers.

Dopo anni di lotta continua con il proprio aspetto fisico, l'attrice che ha vinto il Premio Oscar nel 2003 sembra aver trovato la pace. Nicole Kidman si è pentita di aver abusato del botox e ha ammesso come la chirurgia estetica abbia per anni sconvolto il suo viso, rendendola quasi del tutto inespressiva. Per fortuna il peggio sembra essere ora passato, e l'ex moglie di Tom Cruise sembra aver ritrovato la giovinezza di un tempo, tanto da essere confusa addirittura con Taylor Swift. Insomma, non solo 54 anni e non sentirli ma anche, non dimostrarli!