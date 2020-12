Nicole Kidman, la star contro la violenza di genere:'Ognuno di noi può combatterla'

Nicole Kidman non è solo un'attrice famosa in tutto il mondo ma è una persona impegnata attivamente nelle attività umanitarie, anche in virtù del suo ruolo da ambasciatrice delle Nazioni Unite. La protagonista di Big Little Lies è intervenuta per ribadire l'importanza della lotta contro la violenza di genere in un'intervista al The Guardian.

"Oltre al COVID-19, si è verificata una pandemia-ombra: la violenza contro le donne. Le chiamate ai numeri di emergenza sono aumentate fino a cinque volte nelle prime settimane della pandemia. E un problema che era già pervasivo prima del COVID-19 è diventato ancora più pressante. Immaginate com'è la vita per le donne e le ragazze che, come tutte noi, devono rimanere a casa per stare al sicuro dal COVID-19, quando la casa stessa non è un luogo sicuro. Dove vieni aggredita, manipolata o costantemente sorvegliata da partner o familiari".



L'attrice è rimasta molto colpita dal problema della violenza di genere:"Quando ho sentito per la prima volta che una donna o una ragazza su tre subiscono violenza durante la loro vita, sono rimasta completamente scioccata. Crescendo con una madre femminista, non mi è mai venuto in mente di poter essere in svantaggio perché sono nata donna. Come madre, so quanto sia importante coltivare l'autostima, sfidare gli stereotipi e la discriminazione e dare l'esempio per le giovani generazioni. Dobbiamo iniziare presto a conversare a casa sui ruoli di genere e parlare con i nostri ragazzi e le nostre ragazze del consenso, dell'autonomia corporea e della responsabilità".

E poi la chiusura che diventa appello:"La violenza contro donne e ragazze era già diffusa prima della pandemia. Se sopravvivrà o no, dipende da tutti noi".



