Nicole Kidman, la star si confessa:'La solitudine è un'epidemia'

In una recente intervista rilasciata a Glamour U.K., Nicole Kidman ha raccontato i momenti complicati della sua vita e le difficoltà che ha incontrato nonostante il successo ottenuto a Hollywood e gli svariati ruoli interpretati nel corso di una lunga carriera che l'ha portata a vincere un premio Oscar nel 2003 per The Hours.

Kidman ha raccontato quanto sia stato difficoltoso trattenere le emozioni per i ruoli interpretati, con effetti che hanno avuto lunga durata.

"Dicono che la solitudine sia il grande assassino. Causa così tanto dolore e io sono stata sola ed è molto, molto, molto difficile. La solitudine è un'epidemia" ha dichiarato la star.



Nicole Kidman sostiene che in quanto attrice è tenuta a praticare la 'disciplina psicologica' esplorando diverse gamme delle proprie emozioni per immergersi nei ruoli e poi tornare alla vita reale.

"Ho dovuto imparare a proteggermi... Può essere molto faticoso, poiché assorbo molte delle emozioni, quindi ho dovuto trovare un modo per bilanciarlo".

Kidman sostiene che il marito, Karl Urban, l'aiuta moltissimo a mantenere un equilibrio mentale:"Sono molto fortunata a tornare a casa da lui. Il mio cuore va alle persone che non hanno qualcuno da cui andare ora. Ho un'ottima relazione, è un posto molto rilassante e confortante per me dove andare, perché è un luogo davvero forte dove poter andare per potersi rannicchiare. E questo è un mondo solitario, giusto?".



Nicole Kidman aveva rilasciato un'altra intervista ad aprile; Kidman ha recitato in The Undoing al fianco di Hugh Grant.