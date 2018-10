Nicole Kidman shock: 'Sposare Tom Cruise mi ha salvata dallo stupro'

La vincitrice del premio Oscar Nicole Kidman ha pubblicato sul New York The Cut un lungo articolo contro lo stupro nel quale ha spiegato che l'ex marito Tom Cruise l'ha salvata dai predatori sessuali di Hollywood.

La Kidman sostiene che, essendo una donna di potere, il suo obiettivo principale è quello di sfruttare la propria influenza nell'industria per impedire che queste storie vengano messe a tacere e che l'argomento della violenza sessuale sia affrontato nei film e nelle serie tv.

E' il caso della mini-serie Big Little Lies ma anche del suo prossimo film Destroyer, del quale la Kidman ha scritto: "Destroyer è stato difficile da realizzare. Hai una regista donna, Karyn Kusama. Hai me come protagonista nel ruolo di una poliziotta sotto copertura che ha l'aspetto che ho in Destroyer, non certo glamour. Parla di una donna furiosa, complicata. Le persone non sono invogliate ad andare a vedere il film."

Nel paragrafo dedicato alle violenze sessuali nell'industria del cinema, la Kidman scrive: "Voglio raccontare le molestie in un articolo pubblico? No. Emergono dal mio lavoro? Certamente. Voglio che le mie emozioni trapelino in ciò che faccio, e non parlo solo di molestie sessuali. Sto parlando di perdita, morte, di tutto il bagaglio della vita. Ma deve essere chiaro che le persone non debbano soffrire ancora abusi."

L'attrice ha ammesso poi che il matrimonio con Tom Cruise, sposato quando lei era poco più che ventenne, le ha permesso di avere dei privilegi. "Mi sono sposata molto giovane, ma quello che ho acquistato non lo definirei esattamente potere - si tratta di protezione. Mi sono sposata per amore, ma sposare un uomo così potente come Tom mi ha protetto dalle molestie sessuali. Lavoravo, ma ero protetta dalla sua aura. Così quando ho dovuto cavarmela da sola a 32, 33 anni, sono dovuta maturare."

Prossimamente Nicole Kidman tornerà come produttrice della serie tv Roar e come attrice in Aquaman e nel film sullo scandalo sessuale scoppiato nella redazione di Fox News. Insieme a lei Margot Robbie e Charlize Theron.