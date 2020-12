Nicole Kidman, i ruoli più bollenti della star di Hollywood

L'abbiamo recentemente vista al cinema in Bombshell di Jay Roach e proprio in questi giorni è approdata su Netflix con la commedia musical The Prom di Ryan Murphy, ma la Candidata all'Oscar Nicole Kidman nelle sua carriera ha spaziato nei generi, mantenendo sempre viva una certa drammaticità e sensualità di fondo.

Per quanto riguarda il lato più erotico e affascinante della star di Ritorno a Cold Mountain, vogliamo ricordare alcuni dei ruoli più focosi in cui ha recitato nel corso della sua prolifica e sfaccettata carriera. Impossibile dunque non iniziare Eyes Wide Shut, ultimo capolavoro del maestro Stanley Kubrick in cui la Kidman ha recitato al fianco di Tom Cruise.



Proprio grazie alla grande sensualità e passione mostrate sotto la guida di Kubrick, appena due anni dopo l'attrice viene scelta da Buz Luhrmann per l'eccentrico musical Mouline Rogue!, dove interpreta l'iconica, l'etoile del famoso locale a luci rosse di Parigi. È possibile anche citare La donna perfetta di Frank Oz, uscito nelle sale cinematografiche nel 2004 e il Nine di Rob Marshall, dove ha vestito nuovamente i panni di una sensuale ballerina.



Ultimo ma non ultimo, infine, The Paperboy di Lee Daniels, dove la Kidman si è calata nei panni della bellissima Charlotte Bless.

