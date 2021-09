Nicole Kidman ricorda il suo matrimonio con Tom Cruise: 'Ero giovane'

Nel corso di una recente intervista con Harper's Bazaar, Nicole Kidman ha parlato del periodo in cui era sposata con Tom Cruise, un periodo durato svariati anni della sua vita e che ha anche condizionato la prima parte della sua carriera a Hollywood. Kidman non si è riferita a dettagli della relazione in particolare, ma sulla sezione dei media.

Nel corso dell'intervista, Kidman ha parlato delle reazioni esagerata che i media facevano ogni volta che parlavano della sua relazione, matrimonio e divorzio con Tom Cruise e la parola che secondo l'attrice più la descrive in quella era della sua vita è "Aperta". "Ero giovane - ha incalzato Kidman - Penso di essere stata aperta. Forse sono diventata un po' più trepidante, ma cerco sempre di essere il più aperta possibile. Semplicemente preferisco vivere in quel modo".

Negli ultimi anni la carriera di Nicole Kidman ha visto un moltiplicarsi dei progetti e delle sue partecipazioni sia sul grande che sul piccolo schermo: è apparsa nel cinecomic Aquaman, nei film drammatici Il sacrificio del cervo sacro e Il cardellino, nel film Netflix The Prom accanto a Meryl Streep, e nel film di denuncia Bombshell - La voce dello scandalo. Attualmente è su Amazon Prime Video con Nine Perfect Strangers mentre in precedenza era stata la star della HBO nella serie The Undoing - Le verità non dette.

Nel futuro di Nicole Kidman c'è The Northman diretto da Robert Eggers e già uno degli horror più attesi della prossima stagione cinematografica mentre si vocifera di un ritorno di Kidman in Aquaman 2 sempre nei panni della madre del protagonista, che ha sempre il volto di Jason Momoa. Le riprese di Aquaman 2 sono attualmente in corso.