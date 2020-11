Nicole Kidman racconta il suo ruolo di madre:'L'isolamento per i figli è stato difficile'

In un'intervista Nicole Kidman ha confessato di essere impegnata a sostenere le sue figlie, alle prese con le contrastanti emozioni di doversi allontanare dal resto della società a causa della pandemia di Coronavirus. Kidman ha due figlie con il marito Keith Urban, Sunday (12 anni) e Faith (9 anni). Tenerle lontane dagli amici non è semplice.

"Le nostre figlie - perché viaggiamo e non saremo separati - sono abituate a dover imparare online. Ma la distanza sociale è stata molto difficile per loro. Stanno lavorando sulle emozioni. Per una dodicenne si tratta di non essere in grado di aver accesso facilmente agli amici. Questa è l'intera faccenda, che ogni genitore dovrà affrontare. E poi c'è una bambina di 9 anni che si sta formando socialmente. Una delle cose più difficili è guardarle struggersi e desiderare i loro amici" ha dichiarato Kidman.



L'attrice aveva raccontato la difficoltà di affrontare i propri problemi nel corso del lockdown, che non si è certamente rivelato d'aiuto. Per fortuna l'ha aiutata la presenza di Keith Urban, il marito:"Dicono che la solitudine sia il grande killer. Provoca così tanto dolore e sono stata sola ed è molto, molto, molto difficile. Lo vedi nelle persone anziane. Lo vedi nei giovani. Lo vedi ora in questo mondo. Non possiamo nemmeno abbracciarci più. La solitudine è un'epidemia. Quindi, sono molto fortunata a tornare a casa da lui. Il mio cuore va alle persone che non hanno qualcuno da cui andare adesso".



Nicole Kidman è scatenata nel nuovo trailer di The Prom, al fianco di Meryl Streep. Di recente Kidman ha recitato nella serie The Undoing al fianco di Hugh Grant.