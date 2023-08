Nicole Kidman racconta il suo rapporto con Colin Farrell: 'è il mio partner in crime'

Hulu ha appena rinnovato Nine Perfect Strangers con Nicole Kidman per una seconda stagione. L’ex moglie di Tom Cruise ha di recente parlato del particolare rapporto tra lei e il suo collega Colin Farrell.

“Quando Colin Farrell e io abbiamo recitato insieme nei film del 2017 The Beguiled e Il Sacrificio Del Cervo Sacro, mi è sembrato di aver trovato sia il mio cavaliere dall'armatura scintillante che il mio partner in crime.” Ha dichiarato Kidman.

“Era molto aperto emotivamente con me e io sono molto protettiva nei suoi confronti. Ammiro la sua tenacia, la sua resistenza e il suo grande senso dell'umorismo. Ha una sensibilità tutta irlandese.”

La Kidman ha definito Farrell "l'attore degli attori" e ne ha elogiato le doti recitative:

“Non ha paura del tono o del genere, ed è molto presente. L'ego non è legato alle sue performance. Lo si vede bene nella longevità della sua carriera quasi trentennale. È bello vedere che qualcuno che è stato così resistente, impegnato e puro venga finalmente lodato per quello che fa. Inoltre, sembra ringiovanire di anno in anno.”

L'attrice cinquantaseienne, che ha interpretato la moglie di Farrell nel thriller psicologico Il Sacrificio del Cervo Sacro di Yorgos Lanthimos (Recensione di Il Sacrificio Del Cervo Sacro), ha rivelato di essersi sentita molto al sicuro mentre girava con lui:

“Penso che dal momento in cui (io e Colin) ci siamo incontrati, mi sono sentita al sicuro, il che è sempre un ottimo punto di partenza con un altro attore”.