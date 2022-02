Nicole Kidman protagonista della chiacchierata copertina di 'Vanity Fair'

Nicole Kidman, che ha recentemente ricevuto la nomination agli Oscar 2022, è la protagonista di una delle otto nuove copertine del 28° numero annuale di Vanity Fair Hollywood. L'immagine incriminata sta facendo però discutere non poco i fan sui social media.

Nel servizio fotografico, la Kidman, descritta come "una scolaretta ribelle che incontra un'insegnante chic", indossa un completo della nuova linea di Miu Miu, che ha recentemente debuttato durante la settimana della moda di Parigi per la stagione primavera/estate 2022. Come sottolinea Fox News, anche Emily Ratajkowski e Hailey Bieber sono state avvistate con indosso i look simili del marchio, con la stessa Bieber che ne ha fatto da testimonial per l'ultima campagna.

Tuttavia, alcuni hanno ritenuto che l'aspetto dell'attrice 54enne risultasse troppo infantile, per non parlare poi dei numerosi ritocchi in Photoshop che ne hanno distorto l'immagine in modo strano. Molti i commenti ironici che si sono susseguiti su Twitter; c'è chi si domanda di chi sia stata l'idea di far indossare alla Kidman un "vestito imitativo di Paris Hilton del 2004", o chi sottolinea di come i ritocchi utilizzati per la Kidman non siano nulla in confronto a tutta la CGI utilizzata ad Hollywood per gli attori nelle pellicole.

Oltre alla Kidman, che abbiamo visto nelle nuove immagini della serie Apple "Roar", gli altri attori presenti nel numero includono Idris Elba, Penélope Cruz, Kristen Stewart, Benedict Cumberbatch, Simu Liu, Andrew Garfield e MJ Rodriguez.