Nicole Kidman e Javier Bardem in trattative per il nuovo film di Aaron Sorkin

Secondo Variety, Nicole Kidman e Javier Bardem sarebbero in trattative per il ruolo dei protagonisti nel nuovo film di Aaron Sorkin, Being The Ricardos.

Il sito americano avrebbe confermato l'avvio delle trattative per portare l'attrice di The Undoing e l'attore di Dune nella prossima produzione del regista de Il Processo ai Chicago 7 Aaron Sorkin.

Secondo quanto riportato, si tratterebbe di un lungometraggio intitolato Being The Ricardos, incentrato sulle figure di Lucille Ball e Desi Arnaz.

Il film sarà ambientato durante una delle settimane di lavorazione della celebre serie tv I Love Lucy (conosciuta in Italia con il titolo di Lucy ed io), di cui i due attori erano i protagonisti (Lucy e Ricky Ricardo).

"Si inizierà con una table read del lunedì per arrivare alle riprese con il pubblico del venerdì, e Lucy e Desi dovranno affrontare delle sfide che potrebbero porre fine non solo alle loro carriere, ma anche al loro matrimonio".

La sceneggiatura sarà ad opera di Sorkin, che dirigerà la pellicola per Amazon Studios ed Escape Artist. Tra i produttori troviamo anche Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch, Jenna Block, David Bloomfield, Stuart Besser, Lucie Arnaz, Desi Arnaz, Jr. e Lauren Lohman.

Una data di inizio per le riprese di Being The Ricardos non è ancora stata concordata, per via ovviamente della prolungata emergenza sanitaria.