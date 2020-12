Nicole Kidman: 'Il più grande errore della mia vita? Il botox'

Nicole Kidman che questa sera vedremo in tv con Il segreto dei suoi occhi, è una delle donne più belle del mondo ma come molte altre sue colleghe, sembra non essere rimasta indenne al fascino della chirurgia estetica. L'attrice ha infatti fatto ricorso al botox negli scorsi anni ma ha dichiarato di essersene pentita con il passare del tempo.

"Ho provato il botulino contro le rughe della fronte. Se me ne sono pentita? Sì, molto. Appartengo a una generazione che ha sperimentato questo tipo di trattamenti sul viso e purtroppo penso di esserne il capro espiatorio. La mia faccia reagiva male al botox, non mi piacevo. Ero completamente diversa, non mi riconoscevo".

Nicole Kidman ha dichiarato quindi di avervi rinunciato e di non essere voluta più ricorrere a questi escamotage per apparire più giovane. Il botox tra l'altro rendeva difficoltoso anche il suo lavoro sul set, non permettendole di esprimersi liberamente con la sua mimica facciale: "Così ho rinunciato, non lo uso più. E sono felice di essermene liberata: posso muovere di nuovo la fronte. Non è un vantaggio da poco per l’espressività del viso e non parliamo dei benefici per la mia recitazione".

Insomma, la donna sex symbol degli anni ’80 e ’90 ha ceduto alle sirene del ritocchino, ma ora sembra essersi totalmente ravveduta. Meg Ryan invece sembra essere sempre più preda della chirurgia estetica e nelle ultime uscite pubbliche è apparsa totalmente irriconoscibile.