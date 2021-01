Nicole Kidman, la figlia di Lucille Ball difende la scelta per il film di Aaron Sorkin

Appena la notizia che Nicole Kidman sarebbe stata scelta per interpretare Lucille Ball nel nuovo film di Aaron Sorkin, Being The Ricardos, sul web si sono scatenate le polemiche e le critiche in merito a tale decisione. Ecco perché nei giorni scorsi la figlia di Ball e Desi Arnaz, Lucie Arnaz, è intervenuta pubblicamente sulla vicenda.

"L'accordo è concluso ma i contratti non sono stati ancora firmati, motivo per cui non ho detto nulla pubblicamente al riguardo, ma ho sentito di dover provare a calmare le acque. In molti hanno da ridire, sulla scelta di Nicole Kidman, tanti pensano che il ruolo dovrebbe andare a Debra Messing... Non lo so, ma ecco il punto che vorrei farvi capire: non stiamo facendo un remake di I Love Lucy. Nessuno deve impersonare Lucy Ricardo, è la storia di Lucille Ball, la mia vera madre - non Lucy Ricardo - e suo marito, Desi Arnaz, mio padre - non Ricky Ricardo".



Lucie Arnaz ha speso anche bellissime parole nei confronti di Aaron Sorkin e il suo adattamento:"Si tratta della storia di loro due, di come si sono incontrati e di cosa ha funzionato e non ha funzionato durante il loro show, la loro relazione, la loro storia d'amore. All'interno del film ci sarà I Love Lucy, ma i fan non resteranno delusi. Perciò vi prego di smettere di litigare su chi dovrà interpretare il ruolo" ha dichiarato Arnaz.

Dopo la pubblicazione della notizia di Nicole Kidman come scelta finale per Lucille Ball, gli utenti sui social hanno protestato, indicando Debra Messing come interprete perfetta per il ruolo. Messing ha vestito i panni di Lucille Ball in un episodio di Will & Grace. Anche la collega Valerie Bertinelli ha definito 'un furto' quello rivolto a Messing.

E quando un utente ha risposto che magari Debra Messing non era disponibile e occupata in altri progetti è intervenuta proprio la star di Will & Grace, affermando di essere assolutamente disponibile.



Nicole Kidman è protagonista anche della serie The Undoing, al fianco di Hugh Grant. Kidman si è battuta anche contro la violenza di genere, affermando che 'ognuno di noi può combatterla'.