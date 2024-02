Nicole Kidman, Fase 2: di nuovo con AMC Theatres per 3 nuovi spot

Lo spot del 2021 di AMC Theatres con protagonista l'attrice premio Oscar Nicole Kidman avrà dei seguiti. Dopo il successo e le discussioni intorno al primo spot, la catena di cinema ha annunciato il lancio di tre nuove versioni, come ha confermato il CEO Adam Aron, che vedranno la luce dal 1° marzo nelle sale.

"Quella campagna ha assunto una rilevanza quasi cult ed è diventata parte dello spirito del tempo americano. Per la prima volta in quattro anni, in partenza tra qualche giorno, proiettiamo un nuovo spot pre-show sullo schermo e stiamo passando alla fase due della campagna Nicole Kidman. Negli ultimi tre anni abbiamo avuto uno spot commerciale di 60 secondi, lo stesso che è apparso più volte prima che iniziasse ogni film" ha dichiarato Aron.



A partire dal 1° marzo AMC mostrerà tre diversi spot di Nicole Kidman - che lo scorso anno è entrata nel cast della serie Lioness di Taylor Sheridan - della durata di 30 secondi prima dell'inizio del film, su rotazione:"Non avrete tre spot consecutivi quando andrete a vedere i film ma mentre guarderete i film avrete tre spot diversi di Nicole che appariranno in maniera casuale nei nostri cinema prima dello spettacolo".

Qualche settimana fa, Nicole Kidman ammise di aver mentito sull'altezza all'inizio della carriera per ottenere dei ruoli a Hollywood.

Di recente, Nicole Kidman è tornata nel sequel di Aquaman di James Wan nel ruolo della regina Atlanna.