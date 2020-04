Nicole Kidman su una famosa scena di sesso: 'Mi sono sentita umiliata'

Nicole Kidman non ha mai avuto troppi problemi con le scene di sesso: l'attrice ha accettato più volte di girare sequenze piuttosto esplicite laddove la situazione lo richiedesse, basti pensare ad Eyes Wide Shut o Ritorno a Cold Mountain. La natura di alcune scene girate per Big Little Lies, però, la turbò profondamente.

L'attrice ha infatti spiegato come durante le riprese della serie arrivò ad entrare in maniera così profonda nel personaggio di Celeste da sentirsi esattamente come lei dopo aver girato le scene degli abusi sessuali subiti dal marito Perry (Alexander Skarsgard).

"Mi sentivo esposta, vulnerabile e profondamente umiliata al tempo stesso. Ricordo di esser rimasta distesa sul pavimento del bagno e di non riuscire a rialzarmi. [...] Al tempo stesso però mi venivano in mente immagini di donne che ci erano davvero passate e pensavo: 'Questo è reale, questa è la realtà e questo è ciò che devo fare" ha raccontato l'attrice.

Kidman, fortunatamente, trovò il giusto appoggio nello staff dello show: "Ma era scritto tutto meravigliosamente, Jean-Marc [Vallée, regista della serie] è un regista fantastico perché è stato capace di modellare tutto e lasciarlo crescere in modo che s'incastrasse tutto alla perfezione. [...] Ricordo che ad un certo punto mi posò addosso un asciugamano, perché ero semplicemente lì rannicchiata con quasi niente addosso, annaspando".

A proposito di Kidman, è di pochi giorni fa la notizia secondo cui sarebbe in sviluppo il remake di un suo celebre film.