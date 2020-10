Nicole Kidman, emergono nuovi dettagli sul remake del celebre horror The Others

Ad aprile vi avevamo segnalato l'annuncio del remake ufficiale di The Others, celebre e pluripremiato horror del 2001 diretto dal regista spagnolo Alejandro Amenábar e interpretato da Nicole Kidman.

Il nuovo film sarà sviluppato da Sentient Entertainment, e in queste ore è arrivata la notizia che la casa di produzione ha trovato un partner nella major Universal Pictures, che co-produrrà e distribuirà il film.

Renee Tab e Christopher Tuffin di Sentient produrranno il film con Lucas Akoskin di Aliwen Entertainment. Al momento della stesura di questo articolo non è chiaro chi sarà scelto per scrivere e dirigere, ma Deadline afferma che la produzione è in procinto di trovare uno sceneggiatore per il nuovo film. In precedenza era stato riferito che l'opera avrebbe coinvolto "talenti di prim'ordine" il cui compito sarebbe stato quello di "reinventare e modernizzare" il concept del film originale.

Ambientato nel 1945, The Others racconta la storia di una madre (Nicole Kidman) che ha il compito di prendersi cura dei suoi figli malati, ipersensibili alla luce, nell'imponente e oscura villa di famiglia mentre suo marito è lontano per la guerra. Quando un gruppo di misteriosi servi arriva in cerca di lavoro la madre decide di accoglierli per farsi aiutare nella gestione della magione, ma da quel momento strani ed inquietante eventi inizieranno a susseguirsi.

"Sono onorato di poter lavorare al mio film horror preferito di tutti i tempi, The Others, e di portare questa rivisitazione sul grande schermo per un nuovo pubblico", ha detto in precedenza il produttore Renee Tab riguardo al progetto. "È quasi inquietante e incredibile quanto siano attuali questi temi ancora oggi: autoisolamento, paranoia e paura, e ovviamente l'intenso desiderio di proteggere i nostri figli e noi stessi dal male. Non vediamo l'ora di poter svelare di più circa la nostra nuova protagonista Grace, che porterà gli spettatori lungo un viaggio di compassione e orrore".

