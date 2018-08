Nicole Kidman è la detective Erin Bell nella prima foto di Destroyer

Il thriller Destroyer verrà presentato al Toronto International Film Festival e Annapurna Pictures ha rilasciato una prima foto del premio Oscar Nicole Kidman nelle vesti della protagonista, Erin Bell. Il film è diretto dalla regista Karyn Kusama e arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi il prossimo 25 dicembre.

Destroyer segue l'odissea morale ed esistenziale della detective della polizia di Los Angeles Erin Bell (Nicole Kidman) che all'inizio della carriera venne incaricata di una missione sotto copertura in una gang nel deserto della California, con risultati tragici. Quando il leader di quella gang ritorna dopo molti anni, Erin sarà costretta ad affrontare il passato e sconfiggere i demoni che la perseguitano.

Destroyer presenta un ricco cast con Bradley Whitford, Tatiana Maslany, Sebastian Stan, Toby Kebbell, Scoot McNairy e Beau Knapp.

Karyn Kusama ha diretto in passato pellicole come Girlfight (2000), Jennifer's Body (2009) e The Invitation (2015).

Nicole Kidman ha recentemente recitato nel cinecomic Aquaman, diretto da James Wan, al fianco di Jason Momoa, e nel dramma biografico Boy Erased, diretto e interpretato da Joel Edgerton, con Russell Crowe e Lucas Hedges nei panni del giovane protagonista.

L'attrice australiana ha vinto un Oscar alla miglior performance da protagonista nel 2003 per la sua interpretazione di Virginia Woolf nel film The Hours.