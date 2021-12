Nicole Kidman definisce 'sessista' una domanda sull'ex-marito Tom Cruise

Nicole Kidman, mentre era impegnata in un'intervista a proposito del suo nuovo film, Being the Ricardos appena uscito su Amazon Prime Video, ha definito "sessista" una domanda relativa alla sua vecchia relazione sentimentale con Tom Cruise, terminata ormai da parecchi anni. Questo per descrivere la sua vita con quello del personaggio nel film.

Nell'intervista, l'attrice Premio Oscar ha parlato della relazione sentimentale e di lavoro tra Lucille Ball e suo marito Desi Arnaz: "Si tratta di una relazione creativa e sentimentale che non funziona più. Ma da essa sono arrivate delle cose straordinarie. E lo adoro. Amo il fatto che non ci sia un lieto fine. Il film dice che tu puoi avere una relazione straordinaria e anche se questa finisce creare qualcosa che duri per sempre. S', è davvero magnifico", ha dichiarato al Guardian.

"Non puoi costringere la gente a comportarsi come vorresti tu, e qualche volta ci si innamora di qualcuno che non sarà la persona con la quale passerai il resto della vita. Penso che questo riguardi molte persone. Puoi anche avere figli con loro oppure no, ma loro erano comunque molto innamorati".

Dopodiché, l'intervistatore - con estrema delicatezza - ha chiesto alla Kidman se tra quei cari cui faceva riferimento ci fosse anche la star di Mission: Impossible, Tom Cruise: "Oh mio Dio, no, no. Assolutamente no. No. Voglio dire, onestamente, è passato così tanto tempo che quello non rientra più nell'equazione. Quindi no. E chiederei anche di non essere inquadrata in quel modo. Mi sembra quasi sessista perché non sono sicura che qualcuno porrebbe la stessa domanda a un uomo. A un certo punto ti dici: 'Ridammi la mia vita. E' un diritto".

Nonostante le polemiche su Kidman per il casting di Being the Ricardos, la critica ha accolto favorevolmente il nuovo film di Aaron Sorkin e su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Being the Ricardos.