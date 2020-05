Nicole Kidman, cosa fa in quarantena la star di Before I Go to Sleep? Impara l'italiano!

Adesso che anche il cinema è in pausa persino le star internazionali stanno riscoprendo la tranquillità della vita domestica. Tra loro anche Nicole Kidman, che come molti ha deciso di approfittare della quarantena per coltivare un hobby, nel suo caso molto particolare: l'attrice di Before I Go to Sleep ha infatti deciso di imparare l'italiano!

Qualche giorno fa la star di Hollywood ha rivelato tramite il suo canale Instagram di essere alle prese con la complessa lingua nostrana, ben diversa dall'inglese cui è abituata, e che ad affascinarla è stato anche e soprattutto il messaggio contenuto in #Andratuttobene, hashtag divenuto famoso anche oltreoceano nelle ultime settimane.

"Ciò che adesso mi da speranza è la frase italiana 'Andrà tutto bene', che significa che ogni cosa andrà per il meglio. Durante questo periodo trascorso a casa ho studiato la lingua italiana e questo mi ha dato una grande dose di speranza ed ottimismo, oltre ad essere una grande distrazione." ha scritto nel post, che troverete in calce.

"Sono sempre stata innamorata dell'Italia, ma avere la possibilità di riscoprirne la lingua proprio adesso è stata una sorta di benedizione. A chiunque voglia ascoltare qualcosa di bello consiglio la canzone 'Nessun Dorma', un’aria dell’opera italiana Turandot. Il video del cantante lirico italiano che canta una serenata dal suo balcone è stato visto da tanti, ma merita di essere guardato da molti altri. Buon divertimento".

La nostra è quindi stata rapita dalla bellezza delle nostra lingua che, per una volta, è riuscita a racchiudere un enorme concetto in pochissime parole e chissà che un domani non decida di mettere a frutto questa sua nuova abilità anche sul grande schermo.