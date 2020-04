Nicole Kidman si confessa: 'Ogni parte che recito ha un effetto sulla mia salute'

Nel corso di una recente intervista Nicole Kidman ha parlato di come ogni ruolo che viene chiamata ad interpretare abbia una forte influenza sulla sua salute fisica e mentale.

L'attrice vincitrice di un Oscar insiste per si lascia coinvolgere dalle esperienze dei suoi personaggi, come la vittima di abusi Celeste Wright nella serie TV Big Little Lies o la depressa Virginia Woolf in The Hours, anche se il processo creativo è così profondo da avere un impatto negativo sulla sua vita reale.

"Alcune cose penetrano psicologicamente in modo molto profondo", ha detto la Kidman al Wall Street Journal. "Non c'è proprio niente da fare, e vorrei che ci fosse. Non me l'hanno insegnato. Ho cercato di impararlo. Non ne ho l'abilità. Ha un impatto sulla mia salute, come se dovessi pagare un pedaggio sul mio spirito ... cerco sempre di scavare a fondo."

L'attrice ha voluto ringraziare suo marito Keith Urban, col quale è sposata da 14 anni, per la sua comprensione verso questi metodi di recitazione estremi. "La parte sfortunata è che i sentimenti sono intensi. Vorrei poter essere il tipo di persona che si lascia scorrere le cose addosso. Ho un marito e dei figli incredibilmente comprensibili - i piccoli che mi dicono sempre: 'Perché oggi sei triste, mamma?' Ma la loro capacità di comprendere artisticamente è già molto profonda", ha spiegato la star 52enne.

Nicole ha anche rivelato che ha rinunciato a diversi ruoli cinematografici di rilievo per rimanere a casa con i suoi figli quando suo marito, musicista, è in tournée. "Abbiamo un sistema elaborato per mantenere unita la famiglia. Quando Keith non è in tournée, è molto più facile. Sarà in tournée l'anno prossimo, e probabilmente io non lavorerò molto."

