Nicole Kidman compie 55 anni: 'Più un ruolo è complicato, meglio è per me'

Non si diventa Nicole Kidman per puro caso: la star di Eyes Wide Shut e The Others è diventata quella che conosciamo grazie, oltre che al suo immenso talento, alla voglia di mettersi continuamente alla prova sperimentando ruoli sempre diversi, fino ad arrivare alla totale comprensione delle proprie capacità e peculiarità.

Un percorso di crescita che la stessa Kidman esplicitò in alcune sue dichiarazioni al riguardo, dicendosi ormai pienamente consapevole di quali siano i ruoli che meglio esaltano le sue caratteristiche: nel giorno del compleanno della star di Mouline Rouge, che compie oggi 55 anni, andiamo dunque a ricordare proprio le sue parole sull'argomento.

"La mia abilità di fuggire da me stessa deriva dalla maggior rischiosità di un ruolo, mi ci è voluto un po' per impararlo e capirlo. Ho provato a interpretare la ragazza della porta accanto e ruoli secondari meno complicati e per una qualche ragione non riesco ad attaccarmici, non so proprio come fare: più è complicato un ruolo, meglio è per me" fu il modo in cui Nicole Kidman spiegò le sue scelte in fatto di progetti a cui partecipare e ruoli da interpretare.

Di ruoli complessi, d'altronde, la nostra Nicole ne ha interpretati parecchi: quali sono i vostri preferiti? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la recensione di Being the Ricardos, con Nicole Kidman nel ruolo dell'immortale Lucille Ball.