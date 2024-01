Nicole Kidman: 'Ad inizio carriera mentii sull'altezza per avere i ruoli'

Il mondo dell’industria cinematografica può essere a volte davvero difficile da comprendere. Nicole Kidman, dall’alto di una carriera incredibile ha voluto ricordare di aver dovuto mentire a proposito della sua altezza per poter lanciare il suo debutto e poter farsi conoscere prima dai responsabili dei casting e poi dal pubblico di appassionati.

Dopo aver parlato del nuovo ruolo di Nicole Kidman in Lioness, torniamo ad occuparci dell’attrice hawaiana per riportare le parole che ha rilasciato a Radio Times e che hanno ricordato a tutti quanto possa essere complicato essere accettati in un settore che fa dell’aspetto fisico un punto cardine: “Mi è stato detto che non avrei avuto una carriera, in quanto troppo alta e che la gente mi avrebbe chiesto come fosse l’aria qui sopra o che gli uomini avrebbero avuto da ridire sui miei tacchi”.

L’attrice ha spiegato di aver dovuto mentire, abbassandosi di circa due centimetri rispetto al metro e ottanta reale per poter lavorare e avere più possibilità nei primi anni della propria carriera.

Qualche anno fa, alla stessa emittente, anche Chris Hemsworth ha spiegato di aver dovuto dichiarare un’altezza inferiore rispetto a quella reale: “Di solito mento sulla mia altezza di 1.90 e dico di essere più basso. Ma la cosa può essere valida in entrambi i sensi. Le direttive per l’audizione di Thor richiedevano un attore più alto di 1.80, cosa che non avevo mai visto prima”.

Due situazioni quantomeno particolari, soprattutto col senno del poi e potendo giudicare le filmografie e il successo di due grandi star di una Hollywood, evidentemente, complicata soprattutto per quanto concerna l’approccio iniziale. A proposito di Nicole Kidman, vi lasciamo al trailer di Expats, prossima serie tv in cui l’attrice sarà presente.