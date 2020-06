Nicole Kidman: 53 anni oggi, vissuti tra cult e amori ribelli per diventare un francobollo

Tanti auguri a Nicole Kidman: la superdiva australiana, attrice, produttrice cinematografica e produttrice televisiva vincitore di un Oscar e di ben quattro Golden Globe compie oggi 53 anni.

Nella sua bacheca anche un premio BAFTA, un Orso d'argento al Festival del cinema di Berlino, ben sei premi AACTA, due Emmy e uno Screen Actors Premio della gilda. Tra i suoi film di successo ricordiamo Billy Bathgate - A scuola di gangster, Cuori ribelli e Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, ma anche l'acclamato musical Moulin Rouge! e The Hours, nel quale ha interpretato Virginia Wolfe in una delle sue prove più premiate in assoluto.

Leggendaria anche la love story con Tom Cruise, che nel 1989 affianca sul set rovente di Giorni di tuono di Tony Scott. I due si innamorano e si sposano il 24 dicembre 1990 secondo il rito scientologico, e dopo l'adozione di due figli, Isabella Jane e Connor Anthony, si separano nel 2001.

Oggi è sposata con il cantautore Keith Urban, conosciuto nel gennaio 2005 e sposato a Sydney il 25 giugno 2006. I due hanno due figli: Sunday Rose, nata il 7 luglio 2008, e Faith Margaret, nata da madre surrogata il 28 dicembre 2010 ma resa pubblica soltanto il 17 gennaio 2011.

Insieme a Cate Blanchett, Russell Crowe e Geoffrey Rush fa anche parte di una collezione speciale di francobolli, essendo gli unici attori australiani viventi ad aver vinto il premio Oscar.

