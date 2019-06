Nicolas Winding Refn vuole dirigere il film di Batgirl

Durante una recente intervista promozionale, il controverso regista danese Nicolas Winding Refn ha esplicitato il suo interesse nel dirigere il cine-comic Batgirl, al momento in fase di produzione alla Warner Bros..

Qui sotto la dichiarazione che il regista ha rilasciato ai microfoni di Collider:

"Mi piacerebbe fare uno di quei cine-comics che vanno forte oggi. Io e Batgirl, è come se coesistessimo. Se si presenterà l'occasione e mi sembrerà la strada giusta da seguire, e qualora potessi realizzare la mia versione o anche solo dare il mio contributo alla sua realizzazione ... sarebbe fantastico. Ma se non accadrà, allora andrò a fare qualcos'altro."

L'autore ha proseguito:

"Ma non significa che non potrà mai succedere. Non ho mai avuto nulla da perdere. Progetti che sono venuti a me o che mi sono stati proposti - ho sempre deciso di non farli alla fine. Se ho rifiutato, è perché ho pensato di non essere la persona giusta per realizzarli."

Vi ricordiamo che Batgirl è al momento in fase di sceneggiatura alla Warner Bros.: ad occuparsi del copione Christina Hodson, già autrice degli script dell'acclamato Bumblebee e dell'imminente film DC Birds of Prey. Il film era nato inizialmente da un'idea di Joss Whedon, che avrebbe anche dovuto sia scriverlo che dirigerlo ma che ha poi abdicato a causa, sostanzialmente, di mancanza di idee.

