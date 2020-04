Nicolas Winding Refn e la quarantena: il regista scatenato su Tik Tok

In quarantena bisognerà pur passare il tempo in qualche modo: in questi giorni ci stiamo tutti dedicando a qualche piacevole passatempo, che sia la cucina, il cinema, la lettura o altro ancora. La cosa vale anche per attori e registi famosi: cosa sta facendo in questi giorni, ad esempio, il nostro Nicolas Winding Refn?

Beh, come spesso accade in questi casi la risposta arriva dai social, in questo caso da una combinazione di Instagram e Tik Tok: sì, avete letto bene, il regista di The Neon Demon e Drive si diverte a scatenarsi sul social attualmente più amato dalle nuove generazioni.

C'è, in realtà, lo zampino di qualcuno che ha effettivamente qualche anno in meno a Nicolas: si tratta della figlia Lola, che durante una giornata di quarantena è riuscita a trascinare (non sappiamo quanto controvoglia) il padre davanti alla camera dello smartphone e a farlo ballare sulle note di Do It Again di Pia MIA e Chris Brown.

Il risultato è ovviamente esilarante: la scioltezza di Lola si contrappone alla meravigliosa legnosità di un Refn in camicia e cardigan (quest'ultimo anche abbastanza sofferente sulla pancia del regista). Un applauso, comunque, va al buon Nicolas per la sua autoironia! Un ulteriore elogio va a Refn, in realtà, anche per aver eliminato ogni obbligo di registrazione dal suo sito byNWR per venire incontro ai tanti cinefili in quarantena.