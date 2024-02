Nicolas Winding Refn, il nuovo film sarà sud-coreano: è davvero Avenging Silence?

Dopo diversi anni passati in televisione per esplorare le possibilità dello streaming con le miniserie Too old to die young e Copenaghen Cowboy, il regista di culto Nicolas Winding Refn è finalmente a lavoro sul suo nuovo film, per il quale in queste ore sono emerse le prime informazioni.

Secondo una griglia di produzione scovata da World of Reel, infatti, il film attualmente senza titolo dovrebbe iniziare i lavori in Corea del sud a settembre 2024: non c'è alcun dettaglio per la storia né tanto meno per il cast, ma l'ambientazione asiatica non può che spingere i fan di lunga data dell'autore a pensare al tanto chiacchierato The Avenging Silence, un film che Refn aveva annunciato ormai quasi dieci anni fa nel 2016, e che inizialmente doveva essere il lungometraggio successivo a The Neon Demon: tuttavia, dopo il passaggio dell'autore al mondo dello streaming, di quel progetto si sono perse totalmente le tracce, e The Neon Demon è ancora oggi l'ultimo film delle sua filmografia.

Da quello che sappiamo, The Avenging Silence è pensato come un omaggio ai romanzi di 007 di Ian Fleming e avrebbe seguito la storia di una ex spia britannica rimasta gravemente ferita alla corde vocali (e per questo muta) mandato in Giappone per assassinare un potente boss della Yakuza. Che Refn abbia apportato alcune modifiche, in tutti questi anni, spostando l'ambientazione dal Giappone alla Corea? Oppure si tratta semplicemente di nuovo progetto?

Staremo a vedere, restate sintonizzati per tutte le prossime novità.