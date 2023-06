Nicolas Winding Refn farà 3 film per bambini: si, siamo confusi quanto voi

In quella che potrebbe essere la notizia più bizzarra del mese dal mondo dell'intrattenimento, la BBC ha annunciato che il controverso regista danese Nicolas Winding Refn realizzerà non uno ma ben tre per bambini con l'adattamento cinematografico del libro "Famous Five" di Enid Blyton.

L'autore, meglio conosciuto per il suo lavoro su thriller violenti come Drive con Ryan Gosling, la serie tv Too old to die young di Prime Video e il neon-noir Solo Dio perdona, realizzerà tre lungometraggi di 90 minuti basati sui libri: Blyton ha scritto 21 romanzi nella serie 'Famous Five', che segue Julian, Dick, Anne, George e il loro cane Timmy, con storie ricche di avventure, azione e pirati. Qualcosa che a quanto pare sembra attrarre molto Refn, autore indecifrabile che ha sempre colto alla sprovvista i suoi fan (e detrattori) con inaspettate svolte e giravolte lungo il percorso della sua carriera.

"Per tutta la vita ho combattuto vigorosamente per rimanere un bambino, animato da una forte brama di avventura", ha detto in una dichiarazione. "Reinventando The Famous Five, sto preservando questa nozione dando vita a queste storie iconiche per un nuovo pubblico progressista, e proverà ad instillare il fascino indefinibile e l'incanto dell'infanzia per le generazioni attuali e future".

Seguiremo da vicino lo sviluppo di questo quantomai bizzarro progetto: voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.