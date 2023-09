Nicolas Winding Refn conferma il nuovo film: sarà il primo da The Neon Demon del 2016

Durante la masterclass tenuta in occasione della 81esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, il regista danese Nicolas Winding Refn non si è limitato ad attaccare le piattaforme streaming ma ha anche confermato di essere a lavoro su un nuovo film originale.

L'autore non ha rivelato alcun dettaglio sul misterioso progetto, ma ha fatto la gioia dei presenti considerando che il suo ultimo film per il cinema risale al 2016, anno di uscita dell'horror-glam The Neon Demon con protagonista Elle Fanning e Keanu Reeves, e che venne presentato in occasione del Festival di Cannes.

Da allora l'autore, che veniva dal successo mondiale di Drive con Ryan Gosling, premiato proprio a Cannes per la miglior regia, e soprattutto dal controverso cult underground Solo Dio Perdona, si è dilettato principalmente nel mondo del piccolo schermo con le serie tv Copenhagen Cowboy per Netflix e Too Old to Die Young per Prime Video. Inoltre, dopo The Neon Demon Refn ha anche prodotto i film per bambini The Famous Five della BBC e ha annunciato di essere a lavoro su una serie tv animata, oltre ad aver prestato il suo volto all'amico Hideo Kojima per Death Stranding e Death Stranding 2.

Che sia finalmente giunto il momento di The Avenging Silence, la spy-story ambientata in Giappone e ispirata ai romanzi di Ian Fleming che Refn aveva iniziato a sviluppare poco dopo l'uscita di The Neon Demon? Staremo a vedere.