Nicolas Winding Refn compie 53 anni: 'Il digitale? La gente si è ripresa l'arte'

Pochi come Nicolas Winding Refn ci hanno traghettato negli ultimi 20 anni verso una nuova concezione di cinema, capace di sfruttare in maniera innovativa le nuove tecnologie e guardando sempre al futuro più che al presente e ancor più che al passato: chi meglio di lui, dunque, per dire la sua sulla rivoluzione digitale in atto?

Il regista pronto a tornare con un nuovo film dopo The Neon Demon, e che oggi compie 53 anni, ha infatti espresso il suo parere assolutamente favorevole nei confronti dei cambiamenti avvenuti nel modo di approcciarsi al cinema, con internet che ha dato modo a un numero sempre crescente di persone anche a fronte di una preparazione non eccellente... Ma non indispensabile, almeno secondo il nostro Nicolas!

"La cosa interessante nella rivoluzione digitale è che al di là dei classici giornalisti e critici c'è un intero mondo di gente che ora è interessata al cinema, e loro solitamente non avevano modo di farsi sentire. Il modo in cui la gente descrive, argomenta e discute è affascinante perché dimostra che la gente si è ripresa l'arte. Non sono più i singoli individui a determinare i gusti o gli standard, è tutto completamente democratizzato" sono state le sue parole. Cosa ne dite? Siete d'accordo? Fatecelo sapere nei commenti!